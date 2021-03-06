Палата представителей США проголосует 9 марта по плану стимулирования экономики

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США рассмотрит 9 марта принятый Сенатом пакет стимулирующих экономику мер в размере $1,9 трлн. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении лидера демократического большинства в нижней палате американского законодательного органа Стени Хойера (от штата Мэриленд).

"Палата представителей рассмотрит во вторник (9 марта) одобренную Сенатом версию плана, чтобы мы смогли отправить документ на подпись президенту США Джо Байдену в начале недели", - отмечается в тексте.

Как заявил журналистам лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк), нет сомнений, что Байден подпишет законопроект до 14 марта, когда истекает срок действия повышенных пособий по безработице.

Верхняя палата Конгресса приняла ранее пакет стимулирующих мер. Данный план базируется на предложенной президентом США программе по преодолению экономических последствий распространения нового коронавируса. В поддержку законопроекта выступили 50 сенаторов, против - 49. Палате представителей предстоит вновь рассмотреть документ, поскольку в него были внесены некоторые изменения. В частности, в сенатской версии из текста было исключено повышение минимальной заработной платы, при этом принята поправка по выплатам для потерявших работу граждан. Размер еженедельных дотаций составит $300, программа пособий продлится до 6 сентября.

Пакет мер предусматривает выделение приблизительно $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией. Около $1 трлн должно быть направлено на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики. В рамках программы многие американцы получат единовременную выплату в размере $1 400.