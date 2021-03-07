Объем торговли Китая и США в январе - феврале вырос на 81,3%

ПЕКИН, 7 марта. /ТАСС/. Товарооборот Китая и США в январе - феврале текущего года вырос в годовом исчислении на 81,3%, составив $109,79 млрд. Об этом сообщило в воскресенье Главное таможенное управление КНР.

Согласно опубликованным данным, китайский экспорт в Соединенные Штаты увеличился на 87,3%, до $80,53 млрд. Импорт американской продукции вырос на 66,4%, до $29,267 млрд.

В 2019 году китайско-американский товарооборот достиг $541,2 млрд, сократившись на 14,6%. По итогам 2020 года объем торговли между двумя странами вырос на 8,3%, до $586,72 млрд.

Объем внешней торговли Китая в январе - феврале текущего года вырос на 41,2% в годовом выражении и составил $834,49 млрд.

Как следует из данных, опубликованных на сайте ведомства, экспорт страны вырос в годовом исчислении на 60,6% и составил $468,874 млрд. Импорт увеличился на 22,2%, до $365,615 млрд.

В 2018 году объем торговли КНР с другими странами вырос на 12,6%, до $4,62 трлн, в 2019 году - сократился на 1%, до $4,57 трлн. По итогам 2020 года показатель вырос на 1,5% в годовом выражении, до $4,65 трлн.

Товарооборот Китая и России

Кроме того, товарооборот Китая и России с января по февраль этого года увеличился в годовом исчислении на 8,5%, достигнув $18,784 млрд, сообщило Главное таможенное управление КНР.

Экспорт в РФ за соответствующий период вырос на 48% и составил $8,921 млрд, следует из документа. При этом импорт российских товаров и услуг в Китай сократился на 12,6%, до $9,862 млрд.

Товарооборот между РФ и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд. В 2017 году этот показатель увеличился на 20,8%, до $84,07 млрд, в 2018 году - на 27,1%, превысив $107 млрд, в 2019 году - на 3,4%, до $110,75 млрд. По итогам 2020 года товарооборот России и Китая сократился в годовом выражении на 2,9% и составил $107,76 млрд.