Исследователи назвали города-миллионники, лидирующие по доле оформивших ипотеку женщин

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Екатеринбург и Красноярск лидируют в списке российских городов-миллионников по доле женщин, оформивших на себя ипотеку. Такие данные по состоянию на март 2021 года содержатся в исследовании федеральной компании "Этажи", которое есть в распоряжении ТАСС.

"Среди миллионников наибольшая доля женщин, оформляющих ипотеку, в Екатеринбурге - 67,8%, Красноярске - 66,8%, Москве - 62,4% и Тюмени - 53,3%", - говорится в материалах. Cреди городов с численностью до 1 млн человек рекордные доли представительниц прекрасного пола, оформляющих ипотеку, зафиксированы в Ханты-Мансийске, Улан-Удэ и Нижневартовске, где они составили 85,2%, 84,8% и 80,2% соответственно, отмечают в компании.

По данным пресс-службы банка ВТБ, в структуре продаж ипотеки в 2020 году доля кредитов женщин составляла 47%. При этом, по статистике кредитной организации, ипотеку в основном берут замужние женщины (43%) в возрасте от 25-35 лет (42%) и 35-45 лет (37%). В крупнейшем банке Крыма РНКБ в общем объеме ипотечного кредитования лидируют женщины, на которых приходится 52% выданных кредитов, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации. Чаще всего в РНКБ ипотеку берут клиентки в возрасте 30-40 лет, которые получают зарплаты на карты банка.

"Мужчины чаще женщин выбирают многокомнатные квартиры, представительницы женского пола предпочитают одно- и двухкомнатные. При этом 51,5% женщин оформляют ипотеку, находясь не в браке, среди мужчин доля ипотечных заемщиков холостяков всего 32,2%", - рассказала, в свою очередь, ТАСС заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова.

Согласно исследованию компании "Этажи", проведенному в 150 крупных российских городах, около 72% женщин, оформляющих ипотеку, имеют высшее образование, их доля в общем объеме находится на уровне 63%. Аналитики компании также отмечают, что, по итогам 2020 года, средний заработок, который указывали женщины при покупке квартир в ипотеку, составил 57,7 тыс. рублей, у мужчин - 73,7 тыс. рублей. По их данным, большинстве городов России средний доход мужчин, указываемый при оформлении ипотеки на 10-25 тысяч выше, чем у женщин, однако есть города, где женщины зарабатывают наравне с мужчинами или больше. Например, в Барнауле средний доход женщин, оформляющих ипотеку, - 41,3 тыс. рублей, мужчин - 41,4 тыс. рублей, а в Улан-Удэ - 63,7 тыс. и 62,2 тыс. соответственно.