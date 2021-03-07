Россияне перед 8 марта увеличили число переводов по номеру телефона и между картами

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Россияне в преддверии 8 марта почти на 20% увеличили количество денежных переводов по номеру телефона и между картами. Эксперты банка "Русский стандарт" связывают такую активность с желанием клиентов погасить долги перед праздником по кредитным картам, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

Согласно данным банка, обычный средний чек отправки средств в этом году составляет 11 061 рубль, однако с 1 по 4 марта 2021 года он увеличился на 24%, до 13700 рублей. При этом количество переводов выросло на 19% в сравнении с первыми днями февраля.

"Эксперты предполагают, что рост активности клиентов в части переводов накануне 8 марта можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, таким образом проще всего пополнять дебетовые карты и погашать задолженность по кредитным картам в преддверии праздника. Как видно из статистики отправки средств, особенно эта возможность привлекает мужчин, возможно, накануне 8 марта они помогают погасить кредиты своим близким, а также дарят денежные подарки", - сказали ТАСС в пресс-службе банка.

Кроме того, по мнению экспертов, женщины и сами стремятся погасить задолженность, чтобы успеть возобновить свой лимит по карте перед праздником для покупок по скидкам, которые предоставляют магазины и салоны красоты перед 8 марта. Также традиционно в марте начинаются сезонные распродажи зимних коллекций, поэтому большинство клиентов, пополняя счета с помощью переводов, "готовят" свои карты к "распродажному марафону", отметили в банке.

При этом мужчины в преддверии 8 марта отправляют более крупные суммы. Согласно статистике банка, "мужской" чек перевода с 1 по 4 марта 2021 года оказался заметно выше "женского" - 17 214 рублей против 10 408 рублей. На мужчин пришлась и основная сумма всех переводов (62%) с 1 по 4 марта 2021 года, тогда как на женщин - 38%.

В рамках исследования находились все внешние переводы клиентов "Русского стандарта" с 1 по 4 февраля 2021 года, с 1 по 4 марта 2021 года, а также с 1 по 4 марта 2020 года.