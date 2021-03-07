Переданные на принудительное взыскание долги по кредитам приближаются к 2 трлн рублей

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Долги россиян по кредитам, переданные на принудительное взыскание приставам, превысили в этом году 1,8 трлн рублей. Это следует из статистических данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП) за январь, с которыми ознакомился ТАСС.

Всего в январе на исполнении судебных приставов находилось 8 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с физических лиц в пользу кредитных организаций на общую сумму 1,8 трлн рублей. Год назад таких документов было 5,8 млн, а долги граждан по ним превышали 1,6 трлн рублей.

Тем самым сейчас средняя сумма взыскиваемого долга перед банками составляет 225 тыс. рублей.

Согласно данным приставов, только в январе этого года было возбуждено 555 тыс. новых исполнительных производств на общую сумму 73,4 млрд рублей.

Объем долгов граждан по банковским кредитам в два раза превышает задолженность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с которых приставы взыскивают более 525 млрд рублей в пользу кредитных организаций.