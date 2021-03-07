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Кабмин выделил более 211 млн рублей на жилье для пострадавших от взрыва газа в Ярославле

Федеральное финансирование позволит приобрести в общей сложности более 4,8 тыс. кв. м жилья

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 211,6 млн рублей для жителей Ярославской области, которые потеряли свои квартиры в результате взрыва бытового газа. Документ опубликован в воскресенье на сайте кабмина.

Как уточняется в пояснительной записке к документу, средства будут выделены из резервного фонда правительства РФ. Федеральное финансирование позволит приобрести в общей сложности более 4,8 тыс. кв. м жилья.

Кабмин также поручил Минстрою в течение 30 дней заключить с руководством Ярославской области соглашение о предоставлении средств на жилье. Доклад об их целевом использовании должен быть представлен в правительство до 1 февраля 2022 года.

Взрыв в панельном 10-этажном доме на улице Батова произошел 21 августа 2020 года около 19:30 мск. Возник пожар на площади 50 кв. метров, обрушились перекрытия с шестого по первый этаж и внешняя стена здания с пятого по третий этаж, повреждены 12 квартир, из них шесть уничтожены полностью, три человека погибли, четверо пострадали. Утечка газа рассматривается как основная причина ЧП. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека").

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЯрославская область
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