Российским вузам поручили проанализировать трудоустройство выпускников IT-специальностей

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил вузам проанализировать, на какие специальности трудоустраиваются выпускники IT-направлений обучения. Такое заявление он сделал по итогам проведения совещания "Кадры для будущего", которое в субботу прошло в Иннополисе.

"Это первое домашнее задание нашим руководителям цифровой трансформации, заместителям ректоров, которые, я надеюсь, будут определены кратчайшие сроки, - получить достоверные данные по поводу того, кто из обученных пошел на какую специальность в итоге. <...> Очень странно, если вуз выпускает экономистов, а они в большинстве своем устраиваются не экономистами, к примеру. Вот эту аналитику тоже хотелось бы в качестве первого тестового задания от наших руководителей цифровой трансформации (РЦТ в вузах - прим. ТАСС) получить", - приводит слова Чернышенко аппарат вице-премьера.

В субботу во время совещания в Татарстане Чернышенко поручил главе Минобрнауки Валерию Фалькову создать в каждом вузе должность проректора по цифровизации. Вице-премьер выразил надежду на то, что внутри вузов в ближайшее время найдутся люди, которые обладают необходимыми компетенциями.