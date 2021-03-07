Порт Усть-Луга в Ленинградской области принял первую партию бензина из Белоруссии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Первая партия бензина из Белоруссии поступила в порт Усть-Луга в Ленинградской области. Как сообщила в воскресенье пресс-служба областного правительства, эти поставки будут вестись в рамках межправительственного соглашения между Россией и Белоруссией.

"Терминал "Портэнерго" морского торгового порта в Усть-Луге приступил к накоплению судовой партии бензина, доставленного из Республики Беларусь. Первый маршрут привез около трех с половиной тысяч тонн топлива, до конца дня ожидается еще один. Отправителем выступает Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Топливо доставлено быстрее графика: изначально предполагалось, что маршруты придут только во вторник, 9 марта", - говорится в сообщении пресс-службы.

В середине февраля между Россией и Белоруссией было подписано межправительственное соглашение по организации приема белорусских нефтепродуктов в российских морских портах. Оно предполагает перевалку более 9,8 млн тонн грузов в 2021-2023 годах. Порт в Усть-Луге определен как основная точка доставки светлых нефтепродуктов.

"Область подтверждает статус одного из основных экономических партнеров Беларуси. Наши портовые мощности полностью готовы к дальнейшему приему белорусского нефтяного транзита", - привела пресс-служба слова губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.