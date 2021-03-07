Около 40 компаний в России подверглись атакам, использующим уязвимости в ПО Microsoft

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Около 40 компаний в России подверглись атакам, использующим уязвимости в программном обеспечении (ПО) Exchange Server корпорации Microsoft. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба "Лаборатории Касперского".

"2 марта компания Microsoft сообщила о серии атак, использующих новые уязвимости в Microsoft Exchange Server. В течение последней недели эксперты "Лаборатории Касперского" фиксируют рост количества попыток эксплуатации этих уязвимостей для проникновения в корпоративные сети с целью кражи конфиденциальных данных, а также, вполне вероятно, использования шифровальщиков. В России атаковано уже около 40 компаний", - рассказали в компании.

Для защиты от подобных атак в "Лаборатории Касперского" порекомендовали установить обновление от Microsoft и использовать программные защитные решения, а в случае атаки обращаться к специалистам для расследования инцидента.

Во вторник Microsoft представила обновление Exchange Server на фоне того, что через нее ряд частных компаний в США могли подвергнуться атаке со стороны хакеров из группировки, которую в корпорации назвали Hafnium. Утверждалось, что она может быть связана с Китаем.

Как сообщило агентство Bloomberg, предполагаемые киберпреступники стремятся заразить как можно больше компьютеров прежде, чем компания сможет полностью обезопасить всех своих клиентов. К настоящему моменту, по данным источника агентства, от вредоносных действий хакеров пострадали по всему миру более 60 тыс. организаций, пользующихся в своей работе продуктами Microsoft.