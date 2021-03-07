РФПИ и Adienne Pharma&Biotech намерены сотрудничать для производства "Спутника V" в Италии

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) намерен сотрудничать со швейцарской компанией Adienne Pharma&Biotech для производства вакцины "Спутник V" в Италии. Об этом рассказал глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью итальянскому телеканалу Rai 3.

"Мы ведем переговоры с правительством Италии. Есть много регионов с энтузиазмом относящихся к "Спутнику V", которые хотели бы производить его у себя. И сегодня мы впервые сотрудничаем со швейцарской компанией Adienne Pharma&Biotech в производстве "Спутника V" в Италии", - сообщил он.

Дмитриев добавил, что механизм производства поможет создать новые рабочие места и предоставит Италии возможность контролировать продукт.

Производство "Спутник V" в Италии может начаться уже в июне, до конца года количество произведенных вакцин может достигнуть 700 млн доз.

По словам главы фонда, до конца марта РФПИ объявит о 20 проектах сотрудничества в 10 странах, включая Италию. В частности, сегодня фонд обсуждает сотрудничество с Германией и Францией.

Ранее в правительстве Австрии сообщили ТАСС, что республика также получила и изучает предложение России о выпуске "Спутника V" на производственных мощностях австрийских компаний. Эта информация последовала за заявлением главы РФПИ Кирилла Дмитриева в интервью австрийской радиостанции О-1 о том, что РФ ведет переговоры с несколькими компаниями в республике по вопросу организации производства вакцины.