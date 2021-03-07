На втором блоке БелАЭС произведена загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок

МИНСК, 7 марта. /ТАСС/. Специалисты приступили к загрузке имитаторов тепловыделяющих сборок в реактор на втором энергоблоке Белорусской АЭС (БелАЭС). Об этом говорится в сообщении, которое распространило в воскресенье министерство энергетики республики.

"На втором энергоблоке БелАЭС началась загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок в корпус реактора", - отмечается в тексте. В ведомстве пояснили, что сегодня вечером был загружен первый имитатор, а всего их будет 163.

Имитаторы ТВС являются точной копией тепловыделяющих сборок, полностью повторяют их конструкцию, но не содержат ядерного топлива. По данным энергетического ведомства, они "используются вместо штатных ТВС в период пусконаладочных работ для проверки реакторной установки на соответствие".

Строительство АЭС в Белоруссии идет по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). В ноябре 2020 года первый энергоблок БелАЭС подключен к объединенной энергосистеме страны, в декабре Минэнерго Белоруссии сообщило о завершении этапа энергетического пуска.