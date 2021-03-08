Биткойн вырос до $51 302

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Биткойн в ходе торговой сессии рос на 5,1% и достигал $51,302 тыс., свидетельствуют данные портала CoinDesk на 02:55 мск.
По данным на 03:07 курс биткойна находился на уровне $51,018 тыс. (+3,85%).
Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.
Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".