Биткойн вырос до $51 302

Доля микрозаймов в России на подарки к 8 Марта не превысила 2-3% в 2021 году

По данным исследования, каждый второй мужчина в качестве подарка к Международному женскому дню выбирает цветы, косметику или недорогие ювелирные изделия

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