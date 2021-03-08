Доля микрозаймов в России на подарки к 8 Марта не превысила 2-3% в 2021 году

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Доля займов, выданных микрофинансовыми организациями российским заёмщикам на подарки к Международному женскому дню, не превысила в 2021 году 2-3% всех займов, против 8% годом ранее, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Материал имеется в распоряжении ТАСС.

"Мужчины перестали брать займы на подарки дамам к 8 Марта, при этом спрос на сами займы находится на высоком уровне. Доля займов на подарки к 8 Марта не превысила 2-3% против 8% годом ранее", - говорится в материале. При этом 60% клиентов собирают потратить на подарок только часть суммы.

По данным исследования, каждый второй мужчина в качестве подарка к Международному женскому дню выбирает цветы, косметику или недорогие ювелирные изделия. Приемлемая сумма на подарки для 40% респондентов составляет до 3 тыс. рублей, 35% готовы потратить 3-5 тыс. рублей, 15% - 5-10 тыс. рублей, 10% - более 10 тыс. рублей. Наибольшие суммы на подарки готовы потратить мужчины в Москве и Московской области, а также в Новосибирске и Красноярске.

В исследовании отмечается, что женщины хотели бы получить в качестве подарка романтическое путешествие или свидание, косметику и парфюм, бытовую технику, поход в SPA-салон, ювелирные изделия, смартфоны. Кроме того, по данным организации, женщины негативно относятся к тому, что подарок был куплен в кредит, так как ежемесячные выплаты могут негативно сказаться на семейном бюджете.

"Займы на подарки зачастую носят эмоциональный характер и, как правило, радость от его покупки проходит в дату первого платежа. Кроме того, в кризис стоит более внимательно подходить к оформлению ссуд и их целям. Среди категории "на подарки" вероятность выхода на просрочку увеличивается", - комментирует президент НАПКА Эльман Мехтиев.