"Газпром" поставил Shell первую партию "зеленого" СПГ

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Группа "Газпром" 8 марта осуществила поставку первой в Атлантическом бассейне углеродно-нейтральной партии сжиженного природного газа (СПГ). "Зеленый" СПГ был доставлен на терминал Dragon в Великобритании, покупателем партии стала Shell, говорится в сообщении "Газпрома".

"Эта первая для группы "Газпром" поставка, реализованная совместно с нашим давним партнером Shell, является еще одним подтверждением того, что газовая отрасль способствует климатическим целям. Природный газ является самым чистым с точки зрения производимых выбросов ископаемым видом топлива. Благодаря дополнительным мероприятиям по снижению уровня эмиссии, а также масштабной деятельности в сфере компенсации воздействия на окружающую среду природный газ будет оставаться важнейшим элементом глобальной энергетики на десятилетия вперед", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления ПАО "Газпром", генерального директора ООО "Газпром экспорт" Елены Бурмистровой.

"Газпром" и Shell совместно компенсируют углеродный след партии сертификатами на выбросы типа Verified Carbon Standard и Climate, Community and Biodiversity. Используемые в сделке квоты на выбросы СО2 будут погашены. В итоге поставляемая в рамках сделки партия СПГ становится нейтральной с точки зрения выбросов в течение всего ее жизненного цикла: от добычи и производства до транспортировки и конечного потребления.

В сообщении Shell отмечается, что получение первой партии российского "зеленого" СПГ на терминале в Уэльсе позволит компании поставлять газ с нейтральным выбросом углерода на внутренний рынок Соединенного Королевства.

"Мы благодарны "Газпрому" за сотрудничество в организации поставки первой углеродно-нейтральной партии СПГ в Европу. Ранее мы уже поставили семь углеродно-нейтральных грузов в Азию и очень рады возможности предложить теперь этот продукт покупателям в Великобритании", - приводятся в сообщении "Газпрома" слова вице-президента Shell Energy Стива Хилла.

Углеродно-нейтральный СПГ - новый продукт, который поможет сократить углеродный след от деятельности потребителей газа.