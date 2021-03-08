Борис Джонсон и спецпредставитель Байдена по климату обсудили вызовы в сфере экологии

ЛОНДОН, 8 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и спецпосланник президента США по климату Джон Керри провели встречу в Лондоне, на которой обсудили стоящие перед миром вызовы в сфере экологии. Об этом в понедельник сообщило агентство Press Association со ссылкой на заявление канцелярии главы британского правительства.

По его данным, в рамках визита Керри также встретился с руководителем оргкомитета 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата Алоком Шармой, отвечающим за подготовку к мероприятию, которое пройдет в шотландском Глазго в ноябре. Как отметило агентство, рабочая поездка экс-госсекретаря США в Великобританию "является еще одним свидетельством того, что новая администрация [президента Джо Байдена] отходит от подхода [бывшего главы Белого дома] Дональда Трампа в вопросах климата".

Согласно распространенному в субботу заявлению Госдепартамента США, Керри в период с 8 по 10 марта посетит Великобританию, Бельгию и Францию и обсудит подготовку к созываемому Вашингтоном саммиту по борьбе с климатическими изменениями. В Брюсселе и Париже запланированы консультации с чиновниками Еврокомиссии (ЕК) и французскими властями соответственно.

США намерены 22-23 апреля провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата. Ранее американские власти информировали, что мероприятие будет посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду. Белый дом не стал раскрывать информацию о том, главы каких государств будут приглашены. Подробности о формате пока также не обнародованы.