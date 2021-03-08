В Хайкоу открыли большой зал Хайнаньского международного торгового центра энергоресурсов

ХАЙКОУ /Китай/, 8 марта. /ТАСС/. Высокотехнологичный большой зал оформления торговых сделок Хайнаньского международного торгового центра энергоресурсов был открыт 5 марта в городе Хайкоу южной китайской провинции Хайнань. Об этом пишет газета "Хайкоу жибао".

Высокотехнологичное оборудование большого торгового зала в данном центре позволит предоставлять клиентам информацию о финансовых операциях, которая также отражается на больших мониторах. Строительство Хайнаньского международного торгового центра энергоресурсов, который является одним из ключевых объектов нового коммерческого района Цзяндун, было начато в 2019 году. Общая площадь 17-этажного здания составляет порядка 65,7 тыс. кв. м.

В будущем центр должен стать важной торговой площадкой мирового уровня для осуществления финансовых операций, пишет издание. Объем торговых сделок на данной площадке в 2020 году достиг 100 млрд юаней ($15,4 млрд) - самого высокого показателя из всех торговых площадок на острове в рамках проекта строительства хайнаньского свободного торгового порта.