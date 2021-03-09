Турсектор Испании надеется на достижение договоренностей для возвращения туристов из РФ

МАДРИД, 9 марта. /ТАСС/. Туристический сектор Испании призывает правительство королевства изучить возможность достижения двухсторонних договоренностей с Россией для восстановления турпотока из РФ на случай, если не удастся прийти к соответствующему соглашению на европейском уровне. Об этом ТАСС заявил исполнительный вице-председатель туристической ассоциации Exceltur Хосе Луис Сореда.

По его словам, "российских туристов очень ждут" в королевстве. Он обратил внимание на важность того, чтобы среди иностранцев был создан образ безопасной Испании, которого можно добиться благодаря вакцинации населения и снижению уровня распространения нового коронавируса. "Идея сертификатов вакцинации [от COVID-19] нам кажется фундаментально важной, хотя бы изначально в странах Шенгенского соглашения, а также с важными рынками, среди которых я бы назвал российский рынок", - добавил Сореда.

По его мнению, в случае, если не удастся достичь договоренности на европейском уровне, Испания могла бы "подписать двусторонние соглашения с Великобританией, Россией, США, с рядом стран вне Шенгенской зоны, <...> чтобы можно было ускорить [восстановление] туристических передвижений". Он считает, что "нужно добиться, чтобы внутри ЕС были общие стандарты", а затем - чтобы эти нормы были применены в отношении ряда важных для Испании стран с туристической точки зрения, "среди которых, без сомнения, Россия".

"Мы попросим наше правительство через ЕС, что было бы идеально, или, если это можно сделать, на двусторонней основе <...> с Россией попытаться достичь соглашений, которые <...> поспособствуют [восстановлению] передвижения [туристов] между Россией и Испанией", - подчеркнул представитель Exceltur.

При этом он не стал делать прогнозов относительно того, как скоро туристы из России смогут вернуться в королевство. Сореда вновь заявил о намерении донести до властей Испании просьбу "не тратить ни секунды", чтобы "открыть как можно раньше границы" для гостей из РФ. "Туристический сектор Испании просит наши власти, чтобы они сделали все возможное, чтобы изучить [возможность достижения] двусторонних соглашений с Россией, чтобы российские граждане могли вернуться, выполняя санитарные требования", - добавил Сореда.

По его словам, в 2020 году сфера туризма Испании понесла убытки на сумму свыше €100 млрд. Представитель ассоциации выразил надежду на то, что все еще удастся спасти летний сезон. "Испания не может позволить себе еще одно лето без туристов", - сказал он. При этом, как уточнил Сореда, по оценкам многих предпринимателей, туристическая отрасль королевства сможет вернуться к показателям, предшествующим пандемии, не раньше второго полугодия будущего года.

Итоги года

В прошлом году число иностранных туристов, посетивших Испанию, достигло почти 19 млн, что на 77,3% ниже показателя за 2019 год. Расходы гостей из-за рубежа за 12 месяцев прошлого года составили €19,74 млрд, что на 78,5% ниже показателя годом ранее.

В настоящий момент Испанию могут посещать лишь определенные категории граждан РФ, но не туристы. Для россиян продолжают действовать правила, в соответствии с которыми въезд на территорию королевства возможен только при наличии документально подтвержденных оснований.

Ранее ТАСС сообщили в министерстве промышленности, торговли и туризма пиренейского королевства, что Испания ждет возвращения туристов из России, однако будет решать вопрос о возобновлении приема путешественников из РФ в координации с партнерами по ЕС.