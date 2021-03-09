ЮMoney возобновил работу с 45 иностранными компаниями

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Сервис электронных платежей ЮMoney (ранее "Яндекс.Деньги", входит в экосистему "Сбера") возобновил работу с 45 иностранными компаниями после снятия ограничений, веденных Банком России, сообщается в пресс-релизе компании.

"С 5 марта 2021 года ЮMoney, который входит в экосистему "Сбера", возобновил все платежные операции с 45 международными компаниями-нерезидентами после снятия ограничений Банком России. Эти компании вновь могут принимать платежи через ЮKassa и пользоваться всеми преимуществами сервиса. Клиенты снова могут оплачивать покупки и услуги на площадках кошельком ЮMoney", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что ЮMoney продолжает консультироваться с ЦБ по вопросу снятия временных ограничений для других компаний-нерезидентов.

В январе ЮMoney в соответствии с предписанием ЦБ РФ ограничил операции между физическими лицами и компаниями-нерезидентами.