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Более 600 тыс. россиян стали невыездными из-за долгов в начале года

Каждый десятый - это неплательщик алиментов

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Приставы в начале года ограничили выезд из России более 600 тыс. должников. Это следует из статистических данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП) за январь, с которыми ознакомился ТАСС.

"Количество исполнительных производств, в рамках которых выносились постановления о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации в январе [составило] 605,6 тыс.", - указано в отчетности ФССП за январь. Каждый десятый - это неплательщик алиментов.

На начало января постановление об ограничении выезда из России действовало в отношении 3,8 млн человек.

Приставам удалось взыскать с таких неплательщиков свыше 1,7 млрд рублей.

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