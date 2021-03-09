Суд прекратил производство по делу о банкротстве компании "Востокуголь"

НОВОСИБИРСК, 9 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области прекратил производство по делу о самобанкротстве управляющей компании "Востокуголь", которая ранее частично принадлежала предпринимателю и основателю группы "Аллтек" (в нее входит "Востокуголь") Дмитрию Босову, погибшему в мае 2020 года. Информация размещена в картотеке арбитражных дел.

"Производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО "Управляющая компания "Востокуголь" прекратить", - говорится в сообщении на сайте суда.

Как следует из материалов дела, причиной прекращения производства стал отказ компании "Востокуголь" от своего заявления о признании банкротом.

Компания "Востокуголь" обратилась в арбитражный суд с иском о признании себя банкротом 24 августа 2020 года. В начале октября 2020 года суд принял заявление к производству. Сумма исковых требований составляла 161,5 млн рублей.

"Востокуголь" основан в 2012 году и занимается разработкой угольных месторождений в регионах Сибири.