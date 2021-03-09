"Деловая Россия" предложила ФНС создать систему "маркеров" участников рынка франчайзинга

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Московское региональное отделение "Деловой России" предложило Федеральной налоговой службе (ФНС) РФ провести пилотный проект в Московском регионе и разработать механизм "Цифрового следа франшизы", который позволит обелить рынок франчайзинга и снизить процентные ставки по кредитам для предпринимателей, покупающих франшизы. Об этом сообщается в письме бизнес-объединения, направленном руководителю УФНС по Москве Марине Третьяковой.

"Предлагается провести пилотный проект в Московском регионе: создать в ФНС систему "маркеров" участников франчайзингового рынка для сквозной учетной системы. Разработать механизм "Цифрового следа франшизы" путем "маркировки" в системе ФНС и добавления в регистрационные формы юридического лица графы с ИНН компании-правообладателя, под франшизу которой работает новое юридическое лицо, обеспечивая тем самым валидацию самого субъекта МСП", - говорится в письме.

По факту в стране отсутствует идентификация компаний-франчайзи, указывают в "Деловой России". В настоящее время взаимоотношения между юрлицами на рынке франчайзинга учитываются через регистрацию договоров коммерческой концессии в Роспатенте. "При этом более 60% компаний не производит регистрацию, так как такая регистрация не дает ни выгоды, ни защиты ни франчайзеру, ни франчайзи", - говорится в документе.

Такой показатель регистраций руководитель проектного офиса развития франшиз и НМА московского отделения "Деловой России", автор инициативы Галина Радаева объясняет желанием сэкономить время и деньги - регистрация платная, на нее уходит порядка четырех месяцев. "Отсутствие регистрации договоров концессии в Роспатенте плохо для франчайзи тем, что по факту у него нет права пользования франшизой. Франчайзер в любой момент может сделать все что угодно вплоть до отзыва деятельности. Да и для франчайзера отсутствие регистрации влияет на использование его интеллектуальной собственности", - сообщила Радаева ТАСС.

При этом она выделяет четыре целевые аудитории, которым нужна предлагаемая инициатива. "Первая - это сами франчайзеры, владельцы бренда. К ним есть претензии у налоговиков, что они дробят бизнес, много судебных дел совершенно пустых - выигрывают все равно предприниматели, но это все потраченные деньги и время. Вторая - предприниматели, которые покупают франшизы. Существует много "фейковых" франшиз, чей бизнес не подтвержден цифрами. Наша инициатива позволит избежать риска потери инвестиций. Третья - это финансовые институты, которые смогут дать рынку льготный кредитный продукт за счет снижения резервов для типа бизнеса "франшиза", так как [сейчас] без "цифрового следа" подобных форматов каждую новую компанию-франчайзи рассматривают как стартап. Четвертая - наши госучреждения и исполнительная власть, которые дают субсидии - им нужно понимать, за счет чего вернутся налоговые отчисления и точечнее распределять средства", - пояснила Радаева. Также, по ее словам, внедрение нового механизма приведет к обелению рынка, все его участники получат возможность создать работающий бизнес.

Как сообщается в письме, в настоящее время продукты для франшиз запущены в банке "Открытие" и банке "ДОМ.РФ", однако "отсутствие "цифрового следа" не позволяет выпустить востребованный финансовый продукт (со сниженной процентной ставкой, сроками и пр.), который позволит многократно усилить развитие рынка". "На данный момент банки не могут снизить процентную ставку кредита на развитие франчайзингового бизнеса. На компании, которые только зарегистрировались - а первая франшиза всегда влечет за собой регистрацию новой компании - кредит дают только через год. В первый год предприниматель не может развиваться, если у него недостаточно своих средств. Именно в этот период необходимы мотивирующие и стимулирующие инструменты. Мы доказывали, что нужно снизить процент резервов, тем самым у банка возникнет возможность снизить процентную ставку. Но в ЦБ РФ сообщили, что пока мы не предоставим статистику по франшизам, не докажем, что по статистике эти компании живут дольше, модель бизнеса устойчивая, и что это не стартап, возможности снизить процентную ставку не будет", - пояснила Радаева. По ее словам, для репрезентативной выборки по такой статистике потребуется как минимум год, по количеству компаний - не менее пары сотен.

Выгоды для ФНС и прогноз развития рынка франшиз

ФНС, согласно письму, получит от внедрения механизма "цифровой след франшизы", учет всех компаний, работающих по модели франчайзинга, и снижение судебных и иных операционных ресурсов по выявлению незаконного дробления бизнеса; сквозной учет оборотов участников рынка, динамики развития сети; наличие активно действующих и закрытых торговых точек, в том числе учет занятых сотрудников; аккумулирование данных для возможного использования банками, органами власти и владельцами рейтинговых компаний.

По данным московской "Деловой России", темп роста франчайзингового рынка в России (компаний, выстраивающих сеть) от года к году составляет 18-25%. Количество компаний, работающих по франчайзиговой модели, к 2025 году может достичь более 200 тыс. в форме микро- и малых предприятий. Доля таких предприятий в общей массе МСП в настоящее время составляет 2-3% и потенциально может вырасти до 10%.

В организации также указывают, что использование модели франчайзинга для развития предпринимательства дает гарантию транспарентности деятельности взаимодействующих компаний для систем государственного и финансового контроля. "Кроме того, "время жизни" бизнеса, работающего по франшизе, в 2-2,5 раза больше, чем самостоятельно открытой компании", - отмечают в бизнес-объединении.