В экономику Москвы инвестировали 3,6 трлн рублей в 2020 году

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Объем инвестиций в экономику Москвы в 2020 году вырос на 1,7% по сравнению с 2019 годом и составили 3,6 трлн рублей. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра столицы.

"По предварительным данным Росстата, в минувшем году инвестиции столичных предприятий выросли на 1,7% и достигли 3,6 триллиона рублей. На долю столицы приходится почти 18% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России. В целом за десять лет объем инвестиций в основной капитал в Москве увеличился в сопоставимых ценах в 2,7 раза", - приводятся слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Сохранить инвестиционную активность в прошлом году значительно помогла система мер поддержки, которая работает в Москве уже пять лет и с каждым годом совершенствуется. В нее входят такие инструменты как предоставление инвесторам специальной инфраструктуры для размещения производств на льготных условиях, различные субсидии и льготные займы, снижение налоговой нагрузки посредством специальных статусов. Новые компании имеют возможность получить статус инвестиционного приоритетного проекта, а существующие предприятия - статус промышленного комплекса.

Как добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, на сегодняшний день пакетом налоговых льгот пользуются уже 123 московские компании: 58 промышленных комплексов, 37 технопарков, 15 якорных резидентов, 13 инвестиционных приоритетных проектов. За последние пять лет компании со статусами промышленного комплекса, технопарка и якорного резидента инвестировали в Москву 94,8 млрд рублей: 54 млрд рублей вложили технопарки, 32,4 млрд рублей - промкомплексы, 8,4 млрд рублей - якорные резиденты. Вложения в инвестиционные приоритетные проекты составляют порядка 32 млрд рублей.

"В международном рейтинге лучших городов для жизни, работы, инвестиций и посещения The World’s 100 Best Cities столица России поднялась с пятого на четвертое место, обогнав Токио, Мадрид, Рим, Дубай, Сингапур и другие мегаполисы. Кроме того, Москва уже несколько лет подряд является одним из лидеров рейтинга регионов по уровню развития государственно-частного партнерства, который составляется Минэкономразвития России и Национальным центром ГЧП. А по итогам 2020 года вошла в топ-25 глобальных городов будущего, привлекательных для иностранных инвесторов", - отметила директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.