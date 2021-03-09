Около 400 брендов покажут на выставке потребительских товаров в Хайкоу

ХАЙКОУ /Китай/, 9 марта. /ТАСС/. Участие в первой Китайской международной выставке потребительских товаров на Хайнане подтвердили порядка 400 брендов из 50 стран и регионов мира. Такие данные организаторов ЭКСПО публикует газета "Хайнань жибао".

Работа по набору участников на выставку, которая запланирована на 7-10 мая в Хайкоу, уже практически завершена. Общая выставочная площадь составит 80 тыс. кв. м, из которых 60 тыс. займут китайские участники выставки. Среди иностранных участников будут такие известные компании, как японская Omron, американские Dell и Tesla, испанская Osborne и многие другие.

Предложение об организации выставки было включено в опубликованную 1 июня 2020 года программу построения на Хайнане свободного торгового порта. 20 сентября прошлого года ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) и Госсовет КНР официально одобрили ее проведение. Организаторами ЭКСПО выступают Министерство коммерции КНР и правительство Хайнаня. Это будет первая в Китае выставка, посвященная потребительским товарам.

Почетным гостем выставки избрана Швейцария. Более 10 стран, включая Германию, Ирландию, Францию, Южную Корею и Японию, представят свои национальные павильоны. Экспозиция будет состоять из пяти основных разделов: модная жизнь, ювелирные украшения и бриллианты, высококачественные продукты питания и товары для здоровья, товары для путешествий и туризма, а также комплексные услуги.