Выручка Okko в 2020 году выросла на 57%

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Мультимедийный сервис Okko показал в 2020 году рост выручки по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 57%, до 5,7 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ТАСС.

"Выручка по МСФО мультимедийного сервиса Okko, входящего в экосистему Сбера, в 2020 году показала рост на 57%, увеличившись с 3,6 млрд до 5,7 млрд без НДС", - говорится в сообщении.

Платящая аудитория Okko выросла на 136%, увеличившись с 1,1 млн до 2,6 млн пользователей. Подписная модель в 2020 году принесла Okko 69% выручки, составив 3,9 млрд рублей (+52%, в 2019 году - 2,5 млрд рублей).

Доходы от спонсоров составили 460 млн рублей и принесли 8% выручки.

Библиотека Okko выросла с 50 тыс. до 85 тыс. единиц контента.

В 2020 году Okko выпустил 17 полнометражных фильмов и сезонов сериалов, в том числе "Нагиев на карантине" и "Все вместе", а также 217 единиц образовательного, детского, спортивного и культурного контента, в том числе "Третьяковка со Шнуром", "Третьяковка с Хабенским" и другие проекты.