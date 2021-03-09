Unilever уберет слово "нормальный" с упаковок косметики

ТАСС, 9 марта. Британо-нидерландский концерн Unilever планирует отказаться от использования слова "нормальный" на упаковках своих косметических средств. Об этом говорится в официальном заявлении, размещенном на сайте компании во вторник.

"Мы знаем, что удаление [слова] "нормальный" с наших продуктов и упаковок не решит проблему само по себе, но это важный шаг вперед. Это лишь одно из ряда действий, которые мы предпринимаем в рамках нашего позитивного видения красоты, цель которого - не только наносить меньше вреда, но и приносить больше пользы людям и планете", - говорится в сообщении.

Компания объяснила свое решение тем, что, согласно проведенному по ее заказу опросу, прилагательное "нормальный" на упаковках косметических средств для волос или кожи заставляет многих людей "чувствовать себя отчужденными". Как подчеркнули в Unilever, данная мера принята в рамках новой стратегии компании "Позитивная красота", целью которой заявлено стремление "приносить больше блага людям и планете". Новый подход распространится на такие массовые бренды косметики, как Dove, Axe, Sunsilk и другие.

Кроме того, компания намерена перестать изменять пропорции тел моделей и тон их кожи для своей рекламы с помощью цифровой обработки.

В прошлом году концерн Unilever на волне борьбы с расовыми стереотипами и дискриминацией заявил об отказе от использования слов "светлый" и "белый", а также их производных в названиях своих средств для ухода за кожей, объяснив такой шаг тем, что не хочет создавать впечатление, будто красивыми являются лишь светлые оттенки кожи. Ранее, в 2019 году, из-за обвинений в расизме Unilever начала ребрендинг популярных в Индии и других странах Азии средств для кожи серии Fair & Lovely.

Unilever - один из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса с ежегодным объемом продаж около 170 млрд единиц продукции. В России Unilever представлен с 1992 года и выпускает свою продукцию на базе четырех производственных кластеров: пищевой продукции и мороженого в Тульской области, чая, косметической продукции и бытовой химии в Санкт-Петербурге, косметической продукции в Екатеринбурге, а также мороженого в Омске.