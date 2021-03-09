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В РФ может появиться новый завод по производству рефрижераторных контейнеров

Такой контейнер будет обладать повышенной прочностью, срок службы - 15 лет

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. В России может появиться новый завод по производству рефрижераторных контейнеров, вопрос прорабатывается министерством рыбного хозяйства Камчатского края при участии правительства Магаданской области. Об этом говорится в письме министра рыбного хозяйства Камчатского края Андрея Здетоветского в адрес руководителей рыбохозяйственных предприятий региона (копия письма имеется в распоряжении ТАСС).

"Разработка инновационного контейнера производилась из принципа импортозамещения материалов и приоритетности использования российских комплектующих", - пишет Здетоветский.

По его словам, рефконтейнер будет обладать сроком службы 15 лет, повышенной прочностью и загрузкой.

"В целях определения потенциального спроса на данные модульные конструкции, просим вас сообщить о потребности в поставке рефрижераторных контейнеров", - говорится в письме. О готовности к покупке и количестве контейнеров необходимо сообщить в срок до 12 марта.

Гендиректор консалтинговой компании InfraProjects Алексей Безбородов отметил, что в России существует проблема производства комплектующих для рефрижераторных контейнеров - фитингов и стали необходимого уровня качества. При этом поставка комплектующих в Магаданскую область из-за рубежа существенно скажется на цене конечной продукции.

"Даже в Китае рефконтейнеры - это побочное производство от 2 млн обычных контейнеров, соответственно компании могут держать любую рентабельность, работать по ним даже в убыток", - заключил эксперт.

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