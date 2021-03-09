На вокзалах Москвы появятся сетевые магазины одежды и аптеки

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. РЖД планируют привлечь на вокзалы Москвы сетевые компании, в том числе магазины одежды, аптеки и кафе. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора холдинга Александр Плутник.

"Конечно, [планируем привлекать сетевые магазины одежды]. Сейчас все устроено так, что сетевикам сложно заходить. Это касается и сетевых кафе, и сетевых аптек, и всех", - сказал он.

Плутник отметил, что РЖД в этом году разработают единый стандарт развития вокзальных комплексов. Речь идет не только о сохранении архитектурного наследия, требованиях к оформлению вывесок, стандартах размещения рекламы, мебели, озеленении, выборе цвета краски для элементов здания, но и о создании вокзалов как новых общественных центров городской жизни. При этом базовым требованием к новому облику вокзала станут современные форматы и подходы к торговле. В Москве РЖД в связи с этим уже начали процесс расторжения договоров аренды с владельцами ларьков.