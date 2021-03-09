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РЖД рассмотрят разные варианты реконструкции "РЖД-Арены"

Заключение экспертов относительно возможности несущих конструкций будет представлено в течение месяца

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. РЖД рассмотрят все варианты реконструкции стадиона "РЖД-Арена", ожидают технического заключения. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора холдинга Александр Плутник.

"Год назад коллеги начали большую работу и нам нужно получить заключение специалистов. Остался месяц на предоставление заключения относительно возможности несущих конструкций. Либо эти несущие конструкции способны вынести реконструкцию, либо должна быть какая-то глубокая реновация стадиона", - сказал он.

Плутник пояснил, что необходимо понять, способны ли несущие конструкции выдержать, например, надстройку крыши. РЖД будут отталкиваться от мнения экспертов в выборе варианта реконструкции.

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