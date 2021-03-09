РЖД планируют переехать в новую штаб-квартиру в 2025 году

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. РЖД планируют начать застройку Рижского грузового двора в Москве в I квартале 2022 года и переехать в новую штаб-квартиру в 2025 году, сообщил журналистам заместитель генерального директора холдинга Александр Плутник.

"Мы планируем начать стройку в первом квартале 2022 года. Сложность проекта в том, что он должен быть реализован без средств компании, за счет привлеченных средств. Модель проекта должна быть такой: мы получаем недвижимость, реализуя часть объектов на рынке. Сейчас у нас больше 60 адресов в Москве, многие люди ездят из офиса в офис, что неудобно и сказывается на продуктивности работы. Когда все сосредоточены в одном месте - все совершенно иначе: не надо тратить время, чтобы доехать до дочерней компании, провести там мероприятие. Надеемся в 2025 году переехать", - сказал замглавы РЖД.

РЖД ожидают, что подрядчика для застройки Рижского грузового двора в Москве выберут к лету.

"Будет отобран девелопер и подрядчик, банки будут свои предложения давать. РЖД точно никого отбирать не будет. Каждый банк, предоставляя финансовые средства, должен быть уверен в том, что деньги вернутся. Коллеги этим занимаются и обсуждают это с крупнейшими московскими девелоперами. <…> Как банки организуют финансирование, будут проводить отбор. Но, я думаю, это срок 2-3 месяца", - сказал журналистам Плутник.

РЖД планируют сохранить здание Рижского вокзала и вернуть ему исторический облик в рамках проекта по развитию Рижского грузового двора. "Мы одной из главных доминант района хотим сделать само старое здание вокзала, привести в исторический вид, восстановить внешние и внутренние элементы архитектуры того времени, которые сейчас не в лучшем состоянии. Мы понимаем, что с этим делать, это одна из самых простых задач, которую надо решить в рамках реализации этого проекта. Там сохранится интенсивное пригородное пассажирское сообщение. Мы также планируем модернизацию всей инфраструктуры для пассажиров", - сказал замглавы РЖД.

Рижский грузовой двор

Проект предполагает создание единого многофункционального комплекса с размещением общественно-деловой застройки, в том числе новой штаб-квартиры РЖД, и жилого квартала. Участок застройки расположен вблизи Рижского вокзала столицы и его площадь превышает 20 Га. Объем площадей, требуемых для релокации сотрудников РЖД и подконтрольных обществ, составит порядка 218 тыс. кв. м, под общественную застройку отведут 457 тыс. кв. м, под жилую - 251 тыс. кв. м.

В конце февраля ВЭБ.РФ получил мандат на организацию синдицированного кредита на реализацию проекта. Требуемый размер финансирования общественно-деловой части проекта составит порядка 127 млрд руб. В ВЭБ.РФ ТАСС поясняли, что по данному синдикату уже есть банки - интересанты, которым важно реализовать этот проект через механизм фабрики проектного финансирования. Он подразумевает, что синдикат, организованный ВЭБ.РФ, возьмет на себя 80% финансирования проекта.

В 2019 году состоялся международный конкурс на разработку концепции модернизации Рижского грузового двора и превращения промзоны в современный общественно-деловой квартал. Жюри конкурса признало лучшей концепцию японской команды Nikken Sekkei.