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Индекс Мосбиржи на открытии торгов растет на 0,36%, индекс РТС - на 0,22%

Индекс Мосбиржи достигал 3426,48 пункта, а индекс РТС - 1450,71 пункта

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,36% и достигал 3426,48 пункта, а индекс РТС - на 0,22%, до 1450,71 пункта.

К 10:29 мск индекс Мосбиржи находился на отметке в 3435,82 пункта (+0,64%), а индекс РТС - на уровне 1456,91 пункта (+0,65%).

Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 0,72% - до $67,75 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,81% и торгуется на уровне $64,4 за баррель.

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