Норвегия может остановить покупку "Трансмашхолдингом" норвежского завода двигателей

ХЕЛЬСИНКИ, 9 марта. /ТАСС/. Норвегия может заблокировать приобретение международным подразделением "Трансмашхолдинга" TMH International у Rolls-Royce Group завода дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines. Об этом сообщил во вторник норвежский Минюст.

"Агентство национальной безопасности предупредило Rolls-Royce о том, что планируемая продажа TMH завода Bergen Engines может быть остановлена на основании закона о безопасности", - говорится в сообщении. "Правительство основательно изучило этот вопрос за прошедшие месяцы, и мы не можем исключить, что продажа Bergen Engines THM может создать риск для национальной безопасности", - сообщила во вторник норвежский министр юстиции и общественной безопасности Моника Мэланн. По ее словам, она планирует вынести этот вопрос на рассмотрение парламента.

В феврале стало известно, что международное подразделение "Трансмашхолдинга" TMH International договорилась с Rolls-Royce Group о покупке завода дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines в Норвегии. Таким образом в TMH International рассчитывают расширить присутствие холдинга на мировом рынке дизелей, прежде всего - газовых двигателей, предназначенных для использования в автономных энергетических системах, обеспечивающих энергоснабжение небольших населенных пунктов или крупных предприятий.

В состав Bergen Engines входят расположенные в Норвегии металлообрабатывающие и сборочные производственные мощности, цех высокоточного литья, ремонтная мастерская и конструкторское бюро, а также сеть сервисных центров в 7 странах мира. "Трансмашхолдинг" рассчитывает, что синергия компетенций норвежского предприятия и российских дизелестроительных площадок холдинга ускорит реализацию стратегии развития технологий с нулевым балансом выбросов углерода.

Компания Bergen Engines, основанная в 1946 году, поставила заказчикам более 7 000 двигателей, из которых 5 000 в данный момент находятся в эксплуатации. "Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель железнодорожной техники. В состав компании входят 17 российских заводов, выпускающих пассажирские и грузовые электровозы и тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны для пригородных поездов и метро, а также дизельные двигатели для локомотивов и генераторов и другое железнодорожное оборудование.