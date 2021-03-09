"Мосэнерго" в 2020 году снизила чистую прибыль по МСФО на 16,2%

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) уменьшилась по итогам 2020 года на 16,2% по сравнению с показателем за 2019 год, до 8,045 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Выручка "Мосэнерго" упала на 4,7%, составив 180,908 млрд руб., показатель EBITDA вырос на 23,9%, до 30,472 млрд руб.

В сообщении компании отмечается, что ключевое влияние на динамику EBITDA оказало сокращение резервирования средств под обесценение активов по сравнению с 2019 годом. Снижение выручки в прошлом году произошло в основном в результате снижения выручки от реализации электрической энергии на 13,5%, добавляет "Мосэнерго".

Операционные расходы компании по итогам прошлого года снизились на 3,9%, составив 172,235 млрд руб.

В составе "Мосэнерго" работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,8 тыс. МВт. Также функционируют районные и квартальные тепловые станции, районные станции теплоэлектроснабжения. Установленная тепловая мощность компании - 43,8 тыс. Гкал ч. Электростанции ПАО "Мосэнерго" поставляют свыше 60% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы в тепловой энергии.