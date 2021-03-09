В России вводят постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Правительство вводит в России постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги, чтобы своевременно реагировать на их потенциальный рост. Об этом сообщает во вторник пресс-служба кабинета министров.

Как в России борются с ростом цен на продукты

"В России вводится постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги, - говорится в сообщении. - Такое решение утверждено правительством".

Отмечается, что новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания возможного роста цен.

Как указывают в правительстве, вести мониторинг и оценивать динамику цен в РФ будут Минэкономразвития совместно с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой. "При обнаружении тенденции к ускоренному росту цен, заметно превышающему инфляцию, или рисков существенного подорожания информация будет направляться в профильные министерства и ведомства для последующего представления в правительство предложений по возможным мерам экономического реагирования", - уточняют в кабмине.

Ответственные за товары и услуги

Распоряжением, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, за министерствами и ведомствами закреплены группы товаров и услуг, за которые они назначаются ответственными. Так, в ведении Минсельхоза будут продукты питания и табачные изделия (всего 12 позиций).

За Минпромторгом закреплены потребительские товары, включая бытовую технику, мебель, компьютеры и телефоны (13 позиций), за Минздравом - медицинские изделия и лекарственные препараты для медицинского применения, медицинские и санаторно-оздоровительные услуги. Минэнерго будет отвечать за бензин и дизель, Минцифры - за услуги связи, Минстрой - за жилищно-коммунальные услуги.

Минтранс назначен ответственным за пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, автомобильным (кроме такси) транспортом, а также городским наземным электротранспортом. Минпросвещения - за услуги дошкольного воспитания, а также общего и среднего профессионального образования, Минобрнауки - за услуги высшего образования.

В ведении Ростуризма будут цены на проживание в гостиницах на внутреннем рынке. Минкультуры будет отвечать за ситуацию в подведомственных учреждениях. Росалкогольрегулирование назначено ответственным за алкогольную продукцию.

В правительстве также напомнили, что ранее была создана межведомственная рабочая группа по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары. Ее возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов.