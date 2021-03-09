Трубоукладчик "Академик Черский" вернулся к берегам Калининградской области

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Трубоукладчик "Академик Черский" прибыл к берегам Калининградской области, где планируется провести испытания перед тем, как судно присоединится к укладке "Северного потока - 2" в территориальных водах Дании. Об этом свидетельствуют данные портала MarineTraffic .

По данным портала, "Академик Черский" в настоящее время находится в районе Куршской косы. Статус судна - режим ограниченной маневренности. Рядом с трубоукладчиком находится судно "Мурман", которое также участвует в прокладке "Северного потока - 2".

"Академик Черский" вышел из германского порта Висмар 4 марта. Как сообщала компания - оператор проекта - Nord Stream 2 AG - судно пойдет в район Калининграда для проведения ходовых и предэксплуатационных испытаний. После их завершения судно приступит к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании.

Сейчас укладку "Северного потока - 2" в территориальных водах Дании ведет трубоукладочная баржа "Фортуна". В декабре 2020 года она также построила 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но с декабря 2020 года, было возобновлено строительство газопровода после годовой паузы.