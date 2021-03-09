Рост доли атома в энергобалансе РФ до 25% к 2045 году потребует ввода 24 блоков

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Выполнение решения президента РФ Владимира Путина об увеличении доли атомной энергетики в энергобалансе страны до 25% к 2045 году потребует, по предварительным оценкам, ввода 24 блоков атомных электростанций (АЭС), в том числе и в новых регионах. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев на первом в этом году дне информирования, который прошел 5 марта.

"По предварительным оценкам, это потребует ввода 24 блоков, в том числе на новых площадках и в новых регионах", - приводит слова Лихачева корпоративное издание "Страна Росатом".

Как сообщалось ранее, по итогам 2020 года доля российских АЭС в энергобалансе страны выросла до 20,28%. Сегодня в общей сложности на 11 действующих атомных станциях России, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС), в эксплуатации находятся 37 энергоблоков суммарной установленной мощностью порядка 29,4 ГВт. В 2020 году российские АЭС выработали рекордное количество электроэнергии - 215,746 млрд кВт ч.

Лихачев на дне информирования также сообщил, что в январе 2021 года на конференции руководителей отрасли были сформулированы ключевые задачи на текущий год. В числе основных - развитие ядерного оружейного комплекса: выполнение гособоронзаказа, и расширение выпуска гражданской продукции (50% к 2025 году), и увеличение выручки от новых продуктов примерно на 20% в год. Такие темпы необходимы для того, чтобы выйти на целевой показатель к 2030 году.

"Для этого нужны качественные изменения, можно сказать, квантовый скачок. Ветроэнергетика, ядерная медицина, цифровые продукты, композиционные материалы - эти направления уже окрепли, вышли из "детсадовского возраста", и теперь мы ждем от них реальной экономической отдачи", - цитирует Лихачева "Страна Росатом".