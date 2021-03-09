Российские порты возобновили отгрузку нефти после штормов

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Крупнейшие российские порты возобновили отгрузку нефти и нефтепродуктов после штормов. В большинстве случаев шторма не повлияли на графики отгрузки, следует из сообщения официального представителя "Транснефти" Игоря Демина.

Так, кратковременные шторма не повлияли на график отгрузок в Козьмино и Новороссийске. В Новороссийске, несмотря на длившийся четыре дня шторм, удалось соблюсти график благодаря работе всех причалов порта 7 марта.

"В Новороссийске шторм, начавшийся в четверг вечером, закончился сегодня в 7:45. Однако благодаря длинному "окну" 7 марта, когда под отгрузкой были все причалы порта, график работ не нарушен. Погода на Черном море остается неустойчивой, по прогнозу такая ситуация будет еще неделю", - сказал Демин.

На Балтике шторм был с 5 по 6 марта, сейчас порты Приморск и Усть-Луга работают в графике, добавил он. По его словам, 6 по 8 марта было шесть донесений от разных производителей о незначительных ограничениях от плана по сдаче нефти. "В ближайшие дни эти объемы должны быть компенсированы", - добавил официальный представитель "Транснефти".

"Поставки на НПЗ в целом идут по плану, за исключением Комсомольского НПЗ, вторые сутки ограничивающего прием (примерно на 15% от плана) из-за отсутствия свободных емкостей", - отметил Демин. ТАСС пока не располагает комментарием завода.