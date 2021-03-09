Платящая аудитория онлайн-кинотеатров в России выросла за год в 1,5 раза

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Российская аудитория, платящая за контент онлайн-кинотеатров, выросла по итогам 2020 года на 52% и составила 8,5 млн, говорится в исследовании "ТМТ Консалтинг".

Согласно данным аналитиков, общая аудитория онлайн-кинотеатров в 2020 году по сравнению с годом ранее выросла на 17%, до 63 млн. Рост платящей аудитории был связан с активным развитием подписки, особенно в период самоизоляции, считают эксперты.

Так, просмотр видео стал одним из основных способов проведения досуга, и видеосервисы в ответ на повышенный спрос постарались привлечь как можно больше пользователей, предлагая бесплатные пробные периоды и льготные подписки. В итоге была сформирована достаточно обширная лояльная аудитория, отмечают в "ТМТ Консалтинг".

В целом российский рынок онлайн-кинотеатров вырос за год на 66% и составил 27,8 млрд руб. При этом доходы, полученные от пользовательских платежей, составили 22,9 млрд руб. (рост на 84%), а реклама принесла видеосервисам 4,9 млрд руб. (рост на 15%). Лидеры рынка, по данным "ТМТ Консалтинг", в 2020 году остались неизменными: ivi (с долей рынка 32%), Okko (20%) и Megogo (9%).

В 2021 году аналитики прогнозируют, что рынок онлайн-кинотеатров вырастет на 42% и превысит 39 млрд руб. Основными трендами в ближайшие годы останутся дальнейший рост популярности подписной модели, развитие онлайн-кинотеатров в рамках экосистем, рост контентного наполнения сервисов (дальнейшее развитие собственного производства, предложение эксклюзивного контента), изменение состава участников рынка вследствие сделок M&A, приток аудитории благодаря все меньшей доступности пиратского контента.