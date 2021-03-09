Акции "Татнефти" выросли на Мосбирже более чем на 5%

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Татнефти" в ходе торгов на Московской бирже выросли на 5,57% к уровню закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали отметки 599 рублей за бумагу, свидетельствуют данные площадки на 11:54 мск.

В то же время привилегированные акции компании также находились в "зеленой" зоне, прибавляя в цене 4,85% - до 550,8 рубля за штуку.

"Татнефть" входит в десятку крупнейших по объемам добычи нефти российских компаний, работает на территории Татарстана, Самарской, Оренбургской и Ульяновской областей, Ненецкого автономного округа и Республики Калмыкия.