Facebook, Twitter и Telegram грозит штраф за отказ удалить информацию об акциях протеста

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Facebook и Twitter грозит штраф по 12 млн рублей за отказ удалить информацию с призывами к подросткам выйти на несанкционированную акцию в Москве. Информация об этом содержится в картотеке мирового судебного участка Москвы номер 422, куда поступили соответствующие административные протоколы.

"В суд поступили три протокола в отношении Facebook и три в отношении Twitter, составленных по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации)", - сказано в базе данных суда. По каждому из протоколов компании грозит штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Также в базе судебного участка номер 422 сказано, что в суд поступили четыре протокола по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ в отношении Google. При этом рассмотрение этих протоколов, а также шести протоколов, составленных на Facebook и Twitter, назначено на 2 апреля.

Ранее в прес-службе Роскомнадзора заявили, что в соцсетях с призывами к участию в незаконных акциях выявлено в январе и феврале более 2,5 тыс. материалов. Данное нарушение влечет штраф для юридических лиц от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

Штрафы Telegram и ТикТок

Telegram также могут оштрафовать на 8 млн рублей, ТикТок грозит штраф в 4 млн рублей за аналогичное правонарушение. Такую информацию ТАСС предоставили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

"Роскомнадзор обратился к мировому судье судебного участка № 422 Таганского района Москвы и направил ему дела об административных правонарушениях в отношении Telegram и ТикТок. В отношении Telegram составлено два протокола по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (Неудаление владельцем информационного ресурса в сети "Интернет" информации в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации). В отношении ТикТок - один протокол по аналогичной статье", - сказали в суде. По каждому из протоколов компаниям грозит штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Рассмотрение всех трех протоколов назначено в судебном участке № 422 6 апреля.

При этом, по словам начальника управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгения Зайцева, TikTok активнее, чем другие иностранные соцсети, удаляет призывы к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях. Однако претензии у регулятора возникли и к нему.

В новость были внесены изменения (12:39 мск) — добавлена информация после четвертого абзаца.