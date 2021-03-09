Альфа-банк купил 100% сервиса для безналичной оплаты чаевых "нетмонет"

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Альфа-банк стал владельцем 100% сервиса для безналичной оплаты чаевых "нетмонет", следует из сообщения кредитной организации.

"Альфа-банк получил 100% сервиса для безналичной оплаты чаевых "нетмонет". Команда стартапа во главе с Георгием Высоцким никуда не уходит, продолжает развивать его вместе с Альфа-банком и примет участие в разработке других сервисов банка", - говорится в сообщении.

По словам директора малого и микробизнеса Альфа-банка Дениса Осина, в результате сделки предложение по подключению "нетмонет" получат 627 тысяч клиентов малого и микробизнеса Альфа-банка по всей стране.

По данным банка, "нетмонет" - самый крупный сервис по объему собираемых чаевых в России. Клиенты в среднем оставляют наличными всего 5-7% от счета, а через "нетмонет" около 12%. В январе 2021 года гости заведений с "нетмонет" оставили электронные чаевые 310 тысяч раз, отблагодарив сотрудников на 86 млн рублей.