Правительство продлило эксперимент по маркировке воды до 1 июня

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Правительство РФ продлило эксперимент по маркировке воды до 1 июня 2021 года. Соответствующее постановление размещено на официальном портале опубликования правовых актов.

"Внести в постановление правительства Российской Федерации "О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации упакованной воды" следующие изменения: слова по "1 марта 2021 года" заменить словами "по 1 июня 2021 года", - говорится в документе.

Эксперимент по маркировке упакованной воды начался 1 апреля 2020 года и должен был завершиться 1 марта 2021 года. Минпромторг РФ предложил продлить эксперимент до 1 июня 2021 года.

Как отмечалось в пояснительной записке к документу, правительственное постановление по введению обязательной маркировки может вступить в силу с 1 сентября 2021 года, а его проект необходимо внести в кабмин до 1 мая 2021 года. Таким образом, продление эксперимента обуславливается необходимостью обеспечить неразрывный переход участников эксперимента к этапу обязательной маркировки.

В феврале 2021 года правительство РФ включило упакованную воду в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Речь идет об упакованной воде, включая природную и искусственную минеральную, газированную, без добавления сахара и других подслащивающих или вкусоароматических веществ. Согласно документу, срок введения обязательной маркировки этой продукции будет определен по результатам эксперимента. Вводить обязательную маркировку воды планируется поэтапно.