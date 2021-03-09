Эксперты: оптовые цены на подсолнечник могут вырасти на 10%

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Оптовые цены на подсолнечник в России перестали снижаться, потенциал роста стоимости этой продукции составляет 10%. Об этом говорится в материалах аналитической компании "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков.

"На прошлой неделе средние цены на подсолнечник в России укрепились на 625 рублей, до 42 тыс. 575 руб. за тонну (без НДС) на фоне повышения закупочных цен маслозаводами. До этого в течение нескольких недель рынок стремительно снижался, потеряв за две недели около 8%", - отмечается в сообщении.

Как пояснили эксперты, с середины февраля 2021 года большинство покупателей начало активно снижать цены на подсолнечник, аргументируя это значительными накопленными запасами и опасениями введения экспортной пошлины на масло. При этом цены на масло в России и в мире быстро росли, а запасы подсолнечника в стране находились на многолетних минимумах. "Впереди, вероятно, стремительный рост. Мы оцениваем его потенциал минимум в 10% от текущих уровней", - считают в "Совэконе".

По мнению аналитиков, основной фактор, который может резко поменять конъюнктуру, - это введение экспортной пошлины на масло. "Однако пока этот риск нам и участникам рынка, продолжающим повышать цены на масло, кажется низким", - считают эксперты. Они также сообщили о том, что на неделе экспортные цены на подсолнечное масло выросли на $60, до $1500 на условиях FOB (при которых продавец выполняет свои условия, когда груз попадает на борт судна в порту погрузки - прим. ТАСС). На внутреннем рынке котировки установили очередной рекорд в 101 тыс. 850 руб/т (с НДС).