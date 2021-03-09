Володин рассказал о просьбах многих зарубежных парламентов прислать российскую вакцину

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Большое количество обращений от зарубежных парламентов поступает в Госдуму с просьбой прислать российскую вакцину от коронавируса. Об этом во вторник сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

"У нас огромное количество обращений зарубежных парламентов с просьбой: помогите, пришлите вакцину", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.

Спикер при этом заметил, что лишь 22% депутатов сделали себе прививку от коронавируса. "У нас есть наша отечественная вакцина, понятно, это дело каждого - не спешим. А надо думать о тех, кто рядом", - указал Володин, заметив, что коронавирус влечет за собой последствия. "Сосудистая система поражается, психика, легкие и многое другое", - напомнил он.

Володин также заметил, что в Госдуме постепенно снимаются ограничения, но "вирус никуда не ушел". "Посмотрите, что происходит в других странах. Кошмар, самый настоящий кошмар. Поэтому многие наши сограждане, оказавшись в Италии, Англии или в других странах, делают все, чтобы на родину вернуться, чтобы здесь им помогли", - резюмировал он.