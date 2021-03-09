{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Володин рассказал о просьбах многих зарубежных парламентов прислать российскую вакцину

При этом спикер отметил, что лишь 22% депутатов сделали прививку от коронавируса

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Большое количество обращений от зарубежных парламентов поступает в Госдуму с просьбой прислать российскую вакцину от коронавируса. Об этом во вторник сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

На эту тему
Зарегистрирована третья вакцина — "Ковивак". Что известно о российских вакцинах

"У нас огромное количество обращений зарубежных парламентов с просьбой: помогите, пришлите вакцину", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.

Спикер при этом заметил, что лишь 22% депутатов сделали себе прививку от коронавируса. "У нас есть наша отечественная вакцина, понятно, это дело каждого - не спешим. А надо думать о тех, кто рядом", - указал Володин, заметив, что коронавирус влечет за собой последствия. "Сосудистая система поражается, психика, легкие и многое другое", - напомнил он.

Володин также заметил, что в Госдуме постепенно снимаются ограничения, но "вирус никуда не ушел". "Посмотрите, что происходит в других странах. Кошмар, самый настоящий кошмар. Поэтому многие наши сограждане, оказавшись в Италии, Англии или в других странах, делают все, чтобы на родину вернуться, чтобы здесь им помогли", - резюмировал он.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПандемия COVID-19
Минобрнауки прорабатывает возможность оформления образовательного кредита через Госуслуги
Минцифры и Банк России запустили сервис "Цифровой профиль", который позволит гражданам дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации
Читать полностью