ОЭСР ожидает роста экономики России в 2021 году на 2,7%

ПАРИЖ, 9 марта. /ТАСС/. Рост российской экономики в 2021 году составит 2,7%. Такой прогноз содержится в опубликованном во вторник предварительном докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о перспективах экономики стран "Группы двадцати" и других государств мира.

По мнению экспертов ОЭСР, после снижения в 2020 году ВВП РФ на 3,6%, в 2021 году российская экономика будет набирать темпы и реальный ВВП вырастет на 2,7%, что, однако, на 0,1 п. п. ниже, чем ранее прогнозировала ОЭСР в декабре прошлого года.

В 2022 году показатель роста реального ВВП России будет находиться на уровне 2,6%, что на 0,4 п. п. выше, чем в декабрьском прогнозе ОЭСР.

В докладе ОЭСР при рассмотрении возможного развития ситуации обращается внимание на то, что "дополнительные риски в течение прогнозируемого периода связаны с потенциальным появлением новых мутаций вируса, устойчивых к существующим вакцинам". "Развитые страны и поставщики вакцин, такие как Китай, Индия и Россия, как и менее развитые страны сталкиваются с потенциальными рисками распространения новых мутаций и необходимостью введения в этой связи новых ограничительных мер со второй половины 2021 года", - пишут авторы доклада. В то же время они отмечают, что у этих стран, в отличие от слаборазвитых, существует "меньшая краткосрочная неопределенность в отношении производства и внедрения вакцин, которое, судя по всему, будет завершено в течение 2021 года".

Доклад ОЭСР озаглавлен "Укрепление восстановления: потребность в ускорении". На обложке документа изображена рука со шприцем, вливающая живительную вакцину в кривую графика экономического развития - которая от этого, после небольшого спада, резко взмывает вверх.

Как сообщили корр. ТАСС в этой международной экономической организации, "окончательные прогнозируемые данные по входящим в обзор странам будут опубликованы в мае - июне". "Этот период позволит нам с гораздо большей точностью выявить все тенденции и учесть их в показателях развития. Точную дату появления доклада с окончательными данными мы объявим в конце апреля - начале мая", - сказали в парижской штаб-квартире ОЭСР.