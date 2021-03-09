В КС заявили, что ошибочный возврат налогового вычета не является мошенничеством

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 марта. /ТАСС/. Ситуацию, когда налоговая служба приняла ошибочное решение о возврате налогового вычета гражданину за покупку жилья, который не имел на это права и не пытался ввести в заблуждение органы власти, нельзя считать попыткой преднамеренного обмана и судить за это. К такому выводу пришел Конституционный суд (КС) России, рассмотрев обращение гражданина, осужденного по части 1 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество").

"Признать часть 1 статьи 159 УК РФ не противоречащей Конституции РФ, <…> она не предполагает возложения уголовной ответственности за необоснованное обращение налогоплательщика в налоговый орган с целью реализации права на получение имущественного налогового вычета в связи с приобретением им жилого помещения, в случае когда налоговым органом подтверждено, а в дальнейшем опровергнуто у него право на такой вычет, если налогоплательщик представил в налоговый орган предусмотренные законодательством документы, не содержащие признаков подделки или подлога", - говорится в постановлении КС.

Постановление вынесено после жалобы в КС Владислава Калугарова, который купил себе квартиру с помощью военной ипотеки. После приобретения жилья он подал в налоговую инспекцию заявление на получение возврата налогового вычета. Налоговая провела проверку и решила, что ему положен такой вычет, однако затем проверку также провела прокуратура, которая выяснила, что Калугаров приобрел квартиру с использованием бюджетных средств и не имел права на получение вычета.

После этого в отношении него возбудили дело о мошенничестве, посчитав, что он намеренно ввел в заблуждение налоговый орган. Судом общей юрисдикции Калугарова признали виновным и приговорили к штрафу в 50 тыс. рублей. Обжаловать приговор в вышестоящих судах ему не удалось.

Мужчина пожаловался в КС, посчитав, что в документах он указал источник поступления средств для покупки квартиры и не собирался обманывать органы власти, а ошибочное решение о возврате вычета приняла налоговая служба. КС согласился с заявителем, указав, что проверкой документов должен был заниматься налоговый орган и возлагать на заявителя ответственность за ошибки чиновников нельзя.

КС также обязал суды общей юрисдикции пересмотреть решение о признании Калугарова виновным в мошенничестве в соответствии с выводами в данном постановлении.