Акции "Норникеля" выросли на Мосбирже более чем на 2,4%

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Акции "Норильского никеля" выросли на Московской бирже более чем на 2,4% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 22 890 руб. за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Бумаги компании поднялись на 3,6% после достигнутого 5 марта декабрьского минимума.

"Есть несколько факторов роста. Первый был сформирован еще в пятницу, бумаги отскочили от 200-дневной скользящей средней, исходя из теханализа, которая расположена в районе 22 тыс. руб. Второй фактор - это ожидания игроками выступления главы компании Владимира Потанина по поводу ущерба от подтопления рудников", - рассказал эксперт компании "Универ Капитал" Сергей Дроздов, добавив, что пока происходящий рост скорее выглядит как технический отскок.

"200-дневные скользящие средние с первого раза не пробиваются", - также сообщил эксперт отметив, что первое сопротивление для роста расположено на уровне 23 250 руб. В случае реализации негативного сценария следующая поддержка находится на уровнях 21 600 руб. и 19 500 руб.

Об аварии

12 февраля при производстве горнопроходческих работ было зафиксировано поступление естественных грунтовых вод в горной выработке рудника "Октябрьский" на горизонте минус 350 м. 24 февраля компания сообщила о частичной приостановке деятельности на этом руднике и на руднике "Таймырский", на который вода стала поступать через связанные выработки. Для остановки дальнейшего поступления воды было начато возведение перемычки, после завершения которой планировалось приступить к осушению подтоплений. Ранее сообщалось, что "Норникель" планирует стабилизировать к 9 марта ситуацию на рудниках "Октябрьский" и "Таймырский", деятельность которых была частично приостановлена из-за подтопления.