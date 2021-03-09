Лавров: РФ и ОАЭ договорились сотрудничать по вопросам организации выставки ЭКСПО в Дубае

АБУ-ДАБИ, 9 марта. /ТАСС/. Москва и Абу-Даби договорились взаимодействовать по вопросам проведения всемирной выставки ЭКСПО-2020 в Дубае, которая была перенесена на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

"Мы также отметили пользу, которая сопровождает участие российских делегаций в мероприятиях на территории Объединенных Арабских Эмиратов. В частности, недавно здесь прошли международные выставки вооружений и продовольствия. Договорились взаимодействовать и по вопросам организации осенью этого года в Дубае всемирной универсальной выставки ЭКСПО, включая проведение в рамках этого форума Дня России", - отметил глава МИД РФ.

ЭКСПО - крупнейшая международная выставка с участием более 170 стран, которые каждые пять лет демонстрируют достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. ЭКСПО-2020 пройдет в Дубае с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года. Проведение всемирной выставки ранее намечалось на период с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года.