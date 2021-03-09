"ВКонтакте" оштрафовали на 1,5 млн руб. за несвоевременное удаление запрещенной информации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 марта. /ТАСС/. Мировой суд в Санкт-Петербурге оштрафовал "ВКонтакте" на 1,5 млн рублей из-за несвоевременно удаленной по требованию Роскомнадзора информации с призывом участвовать в несогласованной акции, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Мировой судья судебного участка № 7 Центрального района Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО "ВКонтакте" за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ ("Нарушение порядка ограничения доступа к информации"). Суд назначил наказание в виде штрафа в 1,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы судов города, заместитель генпрокурора РФ направил в Роскомнадзор требование принять меры по ограничению доступа к информации в социальной сети TikTok. "В требовании было указано, что в случае размещения на других ресурсах информации, содержащей призывы к участию граждан в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, необходимо ограничить доступ и к ним", - отметили в пресс-службе.

Согласно материалам дела, 22 января Роскомнадзор направил уведомление "ВКонтакте" о том, что социальной сети необходимо удалить информацию с призывами граждан принять участие в несогласованной акции. Ведомство также указало ссылку, по которой была размещена такая информация. "В течение суток с момента получения уведомления указанная информация удалена не была", - отметили в пресс-службе судов города.

Несогласованные акции прошли в Петербурге 23 и 31 января, а также 2 февраля. В ходе акций были задержаны десятки их участников, протоколы о нарушениях были составлены более чем на 1,4 тыс. их участников. Суды отправили под административный арест более 350 человек, более 650 человек были оштрафованы.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора заявили, что в соцсетях с призывами к участию в незаконных акциях в январе и феврале выявлено более 2,5 тыс. материалов. В Таганском суде Москвы во вторник ТАСС также сообщали, что ведомство обратилось с материалами о правонарушениях по аналогичной статье КоАП РФ в отношении Facebook, Twitter, Google, Telegram и TikTok. Мессенджер Telegram могут оштрафовать на 8 млн рублей за отказ удалить информацию о призывах к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста. TikTok за аналогичное нарушение грозит штраф в 4 млн рублей.

Позднее стало известно, что "ВКонтакте" планирует обжаловать штраф.