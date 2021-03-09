СМИ: WhatsApp перестанет работать на старых iPhone

Новая версия мессенджера WhatsApp, находящая сейчас на стадии бета-тестирования, не будет работать на старых моделях iPhone. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Речь идет об устройствах на базе операционной системы iOS 9 - iPhone 4 и iPhone 4S.

Подтверждения этой информации в официальном блоге WhatsApp пока нет. Сейчас там говорится, что для работы WhatsApp на iPhone нужна iOS9 или ее более новые версии.

С 1 января 2021 года приложение не работает на мобильных устройствах с системой ниже iOS 9 или Android 4.0.3.