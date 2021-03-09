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Песков: ситуацию с ценами на продукты в России в целом удается держать под контролем

Пресс-секретарь президента отметил, что цены на продукты находятся под давлением ряда факторов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Цены на продукты в России находятся под давлением ряда факторов, но правительству удается эффективно сдерживать их влияние. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По оценке Кремля, ситуацию с ценами на продовольственные товары "в целом удается все-таки держать под контролем".

"Мы знаем, что на рынке ощущается давление целого ряда факторов, что подталкивает уровень цен на продукты питания к волатильности, - отметил Песков. - Но в то же время правительство достаточно эффективно амортизирует влияние этих факторов".

9 декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания, в том числе макароны, сахар и муку. Он подчеркнул, что проблема связана не с пандемией коронавируса, а с попытками подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру, назвал такую ситуацию недопустимой и потребовал оперативно принять меры.

Уже через неделю Минпромторг и Минсельхоз, а также крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которые будут действовать до 1 апреля 2021 года. Также был подготовлен и принят закон о госрегулировании цен на социально значимые товары.

9 марта правительство объявило, что вводит постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги, чтобы своевременно реагировать на их потенциальный рост.  

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